旗手怜央はこのまま、出場機会がないままにシーズンを終えることになるのか。スコットランドの名門セルティックは終盤戦で国内二冠を目指している。それにもかかわらず、旗手はここ４試合で先発出場がない。ピッチに立ったのも17分にとどまっている。なぜ、これまで主力だったMFはプレーしていないのか。識者の間でも議論になっているなか、地元紙『The Scotsman』によると、マーティン・オニール監督は「レオは優れた選手だ