スタンドケイがプロデュースする「お祭りBBQビアガーデン 水戸エクセル屋台村」が4月8日、茨城県・水戸駅直結の商業施設「水戸エクセル」屋上にオープンしました。同施設のコンセプトは、“都心のアウトドア空間でお祭り＆BBQ気分を満喫！”夕焼けに染まる空、ふと漂う香ばしい匂い、賑やかな笑い声。そんな“お祭りの記憶”を、現代の都市空間に再現しました。水戸の街を一望できる開放的なロケーションの中で、本格BBQと縁日屋台