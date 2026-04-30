急性腎不全が疑われる場合、医療機関では血液検査・尿検査・超音波検査・CT検査・腎生検など、いくつかの検査が組み合わせて行われます。これらは腎機能低下の確認だけでなく、原因が「腎前性・腎性・腎後性」のどれにあたるかを特定し、適切な治療方針を導くために欠かせません。受診前に検査の目的を理解しておくことで、不安を和らげる助けになります。 監修医師：田中 茂（医師）2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は