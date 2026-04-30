納豆に含まれる良質な植物性タンパク質は、多くの方に有益です。しかし、肝臓の機能が著しく低下している方にとっては、タンパク質の摂取そのものが身体の負担になる場合があります。肝臓疾患と納豆の関係、そして薬の代謝への影響についてわかりやすく解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。