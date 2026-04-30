クリエイティブプロデュースを手がけるMIC FIELDはこのほど、アウトドアサウナ事業を展開するLANDROOTSと業務提携を締結しました。同提携により、LANDROOTSが展開する第一拠点「サバンナ箱根」において、それぞれの強みを活かし、ブランド価値の最大化を共に実現していきます。■【業務提携の背景：自然と人をつなぐ体験価値の最大化へ】近年、心身のリフレッシュやウェルネス志向の高まりを背景に、サウナやアウトドア体験への関