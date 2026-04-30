抗がん剤治療、そして手術。大腸がんの治療を経て、漫画家・小説家・俳優の内田春菊さんは永久人工肛門（ストーマ）とともに生きる道を選びました。人工肛門と聞くと、不安や戸惑いを感じる人も多いかもしれません。しかし内田さんは、「思っていたより大変じゃない」と語ります。治療の経過や副作用、手術、そして人工肛門のある生活とはどのようなものでしょうか。本記事では、内田さんの体験とともに、人工肛門の実際や大