【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの渡辺翔太が、4月29日より伊勢丹新宿店で開催されているトッズのポップアップイベントに来場した。 ■「夏のアイテムがたくさんあり、とてもワクワクしました」（渡辺翔太） 伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージで開催のウィメンズ ポップアップ『トッズ ヴァカンツェ イタリアーネ』は、「イタリアのバカンス」のタイトルどおり、地中海の島々を巡る夢のヨットク