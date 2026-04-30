【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、6月17日にリリースするライブBlu-ray＆DVD『2025 LIVE TOUR [XQUARE - MASTERPIECE] IN VANTELIN DOME NAGOYA』SPECIAL BOXより、「HANA_花」のライブ映像を公開した。 ■2025年9月に開催されたバンテリンドーム ナゴヤ公演3days最終日のライブ映像 本映像は、2025年9月に開催されたバンテリンドーム ナゴヤ公演3days最終日の映像で、今回公開された「HANA