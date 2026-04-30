なぜトランプ政権は軍事力行使を強めているのか ―工業力から金融力へ、中国のプレゼンスの高まり― （1）軍事力行使を強めるトランプ政権 トランプ米政権が軍事力行使を強めている。その強引な姿勢が、中国やグローバルサウスの反発のみならず、欧州諸国の対米批判と同盟の絆の弱体化をもたらしている。この好戦性は、トランプ政権の対中政策が平和共存へとシフトしたことを考えると意外である。