ＮＴＮ [東証Ｐ] が4月30日午前(10:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の40億円の赤字→110億円の黒字(前の期は238億円の赤字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の71億円の赤字→79億円の黒字(前年同期は216億円の赤字)に増額し、一転して黒字に浮上する計算になる。