30日10時現在の日経平均株価は前営業日比545.37円（-0.91％）安の5万9372.09円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は255、値下がりは1286、変わらずは27と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は200.33円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が79.65円、フジクラ が54.91円、豊田通商 が42.44円、コナミＧ が27.49円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ で、日経平均