台湾メディアの中時新聞網は29日、「中国の消費者が日本製品に回帰」と題する記事を掲載し、「心変わり」の要因について伝えた。記事は、中国のEC市場で数年連続で下落していた日本ブランドの売上が回復の兆しを見せていると説明。日本のECデータ分析会社Nint（ニント）の統計を基に、2025年の中国ECにおける日本ブランドの売上総額は1401億元（約3兆2800億円）で、前年比0．3％増と4年ぶりの成長に転じたことを伝えた。この背景に