トランプ米大統領＝29日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、ロシアのプーチン大統領が同日の電話会談で、米国とイランの戦闘終結に向けた協力を申し出たと明らかにした。イランの濃縮ウランの問題に関与すると提案されたが「（ロシアが侵攻する）ウクライナとの戦争を終わらせることに取り組んでほしい」と返答したという。ホワイトハウスで語った。記者団からイランとウクライナのどちらの戦