29日、記者会見に到着する米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長/Kent Nishimura/AFP/Getty Imagesワシントン（CNN）米連邦準備制度理事会（FRB）は29日、3会合連続で政策金利を据え置いた。一部の主要な政策担当者は、米国とイスラエルによるイランとの戦争が原因で高止まりしているエネルギー価格に懸念を示している。政策金利は年3.50〜3.75％で維持する。5月15日に任期が終了するパウエル議長にとって、今回が議長として