フジテレビ系で29日午後10時から放送された格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」（木曜午後10時）の平均世帯視聴率が2・8％だったことが30日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は1・5％だった。（いずれも関東地区、速報値）メインイベントは武尊（34＝team VASILEUS）の引退試合。1度KO負けしている宿敵ロッタン・ジットムアンノン（28＝タイ）に5回KO勝ち。有終のバック宙で現役生活を締めくくった。前週の同時間帯は