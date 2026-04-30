米ツアーを続けるBTSが、次の公演地のテキサス州エルパソ郡委員会から「貴重な友人」を意味する「Estimado Amigo」賞を受賞した。28日に3回のタンパ公演を終え、5月2、3日にエルパソ公演を開催する。韓国メディアのスポーツ東亜は30日「同地で国賓級の歓迎でBTSを迎える」と報じた。同委員会は公演日の5月2、3日を「El Paso BTS Weekend」と宣言する決議案を承認した。BTSの公演が、地域観光の活性化などの向上に寄与したことを評