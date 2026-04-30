Photo: 山田洋路 この記事は2026年4月7日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。以前父に集音器をプレゼントしたことがありますが、大失敗でした。装着するとハウリングがひどく、周囲の雑音を拾いすぎて「かえって聞こえにくくなった」と箱にしまわれたまま…約2万円が引き出しの中で眠っています。その反省を踏まえて、次