格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」が29日に東京・有明アリーナで開催された。メインイベントではONEフライ級キックボクシング暫定世界タイトル戦で武尊（team VASILEUS）とロッタン・ジットムアンノン（タイ）が再戦。これが引退試合となる武尊が5回KO勝ちし、リベンジを果たした。最後はマイクを使わず、リング上から魂のメッセージを届けたが、この裏では中継局が機転を利かせていたようだ。