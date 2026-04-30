Image: RugOne これ全世界で標準にならないかな？EUは域内で販売される製品へ厳格な規制を課すことで知られています。すでにiPhoneがUSB-Cポートでの充電対応を余儀なくされました。おかげで他国のユーザーにまで恩恵が…。このほどThe Olive Pressは、新たに来年から義務づけられる、スマートフォンやタブレットへの規制について報じました。メーカーにとっては、多大の負担となりそうです