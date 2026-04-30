モデルの青野楓29日に京セラドームで行われたオリックス―ソフトバンク戦の始球式で捕手を務めた女性が話題になっている。始球式としては速いボールをキャッチすると、振り返ってカメラに笑顔を浮かべた。珍しい始球式の「捕手」を務めたのはモデルの青野楓だった。「FUJITA KINZOKU DAY」として開催されたこの試合。背中が開いたトップス姿で、阪神やオリックスでプレーした能見篤史氏が投じた、速い球を見事キャッチした。