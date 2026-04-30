【ROUTE16R】 8月6日 発売予定 価格：3,300円 CEROレーティング：A（全年齢対象） プレイ人数：1～4人(ローカルマルチプレイのみ) サン電子のゲームブランド「SUNSOFT（サンソフト）」は、Nintendo Switch/Steam用アクション「ROUTE16R」を8月6日に発売する。ダウンロード専売で、価格は3,300円。 「ROUTE16R」は、