新年度が始まり忙しい毎日、気づけば無難なコーデに落ち着いてしまってなんだか野暮ったい……？今っぽい着こなしに迷う大人女性に向けて、【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによるお手本スタイルを解説します。今回は、春にうってつけのシアーカーディガンを使った着こなしをご紹介。いつものコーデが一気にこなれる、カーディガンの重ね着スタイルをピックアップしました。マ