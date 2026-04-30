皆さんは、テレビや映画の影響で「こういうものだ」と思い込んでしまった経験はありませんか。それが実体験によって覆されたなんてこともありますよね。今回は、筆者の友人Y子が体験した“思い込み”がやさしく更新されたエピソードをご紹介します。 海外ドラマの影響から作られた理想像 Y子は30代の会社員で、休日に海外ドラマを観ることが趣味。作中に登場する男性たちは、愛情表現がストレートでロマンチ