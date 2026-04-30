映画監督のジェームズ・ガン氏が、予定されていた映画「The Authority」の製作が棚上げとなったことを認めた。ガン氏は2023年1月、ピーター・サフラン氏と共にDCスタジオの共同CEOに就任した際、一風変わった方法で世界の平和を守る4人組のスーパーヒーローを描くこの映画の製作を発表していたが今回、スレッズへの投稿でDCコミックの全体的な世界観にそぐわなかったとして、近年中に