ゴールデンウィーク期間は関東では天気は短い周期で変わり、気温の変化も大きくなりそうです。5月1日(金)は昼頃まで雨や雷雨で、沿岸部を中心に激しい雨や横殴りの雨になる所もあるでしょう。2日(土)と3日(日・憲法記念日)は晴れて、季節先取りの暑さに。東京都心の2日(土)の最高気温は28℃と7月上旬並みとなるでしょう。5月1日(金)は雨・風が強まり荒れた天気5月1日(金)は前線を伴った低気圧が東日本太平洋側の沿岸付近を進むでし