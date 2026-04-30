【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【伊東純也〈前編〉】 物静かなイナズマはオランダの英雄ヨハン・クライフに憧れていた（元甲府監督・佐久間悟）FW伊東純也（ベルギー1部ゲンク／33歳）スコットランド、イングランドと対戦した3月の英国遠征の2連戦でも強烈なインパクトを残し、日本代表にとって「代えの利かない選手」であることを照明した。国際Aマッチ68試合出場.15ゴールは同遠征参加メンバーで最多。森保監督が