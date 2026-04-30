夫婦漫才コンビ「かつみさゆり」のさゆり（56）が29日までにインスタグラムを更新。NiziUメンバーとの写真を公開した。さゆりは「土曜に放送して頂いた『新しいカギ』の『学校かくれんぼ』NiziUちゃんのジャンケン大会MCで参加させてもらったです〜性格まで何もかも可愛いNiziUちゃん達と」とフジテレビのバラエティー番組「新しいカギ」に出演したことを報告し、NiziUのメンバーと並んだ姿をアップした。さゆりはトレードマー