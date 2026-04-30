小林製薬のグミタイプ口中清涼食品『噛むブレスケア』から、人気キャラクター「すみっコぐらし」と初めてコラボレーションした『噛むブレスケア すみっコぐらし グレープ＆ヨーグルト』が、4月30日より数量限定で発売される。【画像】「すみっコぐらし」&「コメダ珈琲店」コラボ…アイテム一覧『噛むブレスケア』は、水なしで手軽に息をリフレッシュできる点と、カリッとした食感が特徴のグミタイプ商品。今回の限定版では