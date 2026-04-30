「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。雨のレースとヘアメンテナンスの様子を投稿した。「SUPER FORMULA Rd.3オートポリスは雨と霧の影響で中止となってしまいました」と報告。「熱いレースを見れなったのは残念だけど、ステージやピットウォークなどのイベントはできたから九州のファンの皆さんとの交流の時間はたく