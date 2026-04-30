WEGO 2026 SPRINGビジュアルモデルに起用された6人組ボーイズグループ・NCT WISHがこのほど、WEGO原宿本店およびWEGO 1.3.5…原宿店を訪問。店頭や店内に掲出されたビジュアルを見て回りながら、実際に販売されているアイテムを手に取り、撮影とショッピングを楽しんだ。【写真多数】わちゃわちゃ楽しそう！ショッピングを楽しむNCT WISHまずはWEGO 原宿本店のタペストリーにサインを入れ、記念撮影を実施。自身のビジュアルが