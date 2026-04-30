タレントの南明奈（36）が30日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ミッキーチュロスのクッキー&クリーム」と書き出した南。東京ディズニーシーの人気フードを紹介した。「ジュビリーブルーの袋も可愛い」とつづって笑顔。ファンからは「アッキーナも可愛い」「かわいい、楽しそう」「可愛い過ぎる」「カチューシャ似合っててかわいい」などのコメントが寄せられた。