祝日明け３０日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、２８日の終値と比べて０・０３５％高い２・５００％に上昇（債券価格は下落）した。１９９７年６月以来、約２９年ぶりの高い水準となった。原油価格の上昇と外国為替市場での円安・ドル高の進行を受け、物価上昇（インフレ）が加速するとの見方が強まり、国債が売られている。