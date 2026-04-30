グラビアアイドル原つむぎ（28）が29日夜、Xを更新。実母を亡くしたと明かした。「先週、最愛の母が亡くなり、本日火葬を終えました」と報告した上で「当たり前だった日常が、どれだけ大切で尊いものだったのかを改めて感じています。皆さまもどうか、今そばにある日常を大切にしてください」と書き出した。「何よりも大切な存在を失い、正直、今は自分が何をしたいのかも分からなくなってしまっています」とし「自分から積極的に