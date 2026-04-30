国債市場で長期金利の指標である新発10年債の利回りを示すモニター＝30日午前、東京都中央区休日明け30日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（382回債、表面利率2.4％）の利回りが上昇し、一時2.515％を付けた。日本相互証券によると、1999年2月以来、約27年3カ月ぶりの高水準となる。米連邦準備制度理事会（FRB）が29日に開いた連邦公開市場委員会（FOMC）で、主要政策金利を3会合連続で据え置いた。中東情勢の先