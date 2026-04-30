ボーイズグループ、ZEROBASEONE（ゼロベースワン、ZB1）が、新アルバム「Ascend−」リリースまでの日程を発表した。公式SNSに29日、6枚目ミニアルバムのスケジュールを公開した。公開された日程では、30日に最初のコンセプトフォトを開始し、5月1日からコンセプトフィルム、トラックリスト、アルバムプレビュー、ミュージックビデオティザーなど多彩なコンテンツを次々と発表する。リリースは5月18日午後6時になる。韓国のテレビ局