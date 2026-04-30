【ロサンゼルス＝後藤香代】カナダ西部ブリティッシュ・コロンビア州の中高一貫校などで２月に発生した銃撃事件で、犠牲者の遺族らが２９日、容疑者と対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」の不穏なやり取りを警察に通報しなかったとして、運営会社のオープンＡＩとサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）を相手取り、損害賠償を求める訴訟を起こした。遺族らは米カリフォルニア州の連邦地裁に提出した訴状で、「チャッ