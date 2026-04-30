女優でタレントのMEGUMI（44）が30日、自身のインスタグラムを更新。ハリウッドの大スターたちとの対面を報告した。「Very nice to meet you!!」と記し、1枚の写真をアップ。「メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんにお会いしましたぁ『プラダを着た悪魔２』楽しみ〜」とつづり、同作で主演するメリル・ストリープ、アン・ハサウェイとのスリーショットを公開した。この投稿に、フォロワーから「世界で活躍する