お笑いコンビ、Wエンジンのチャンカワイ（45）が、29日放送のTBS系「巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会」（水曜午後7時）に出演。実家が始めた商売について語った。世の中にあふれるうまい話や長年の疑問を調査するバラエティー。チャンは「オリーブオイルで揚げた揚げ物なら太らない」とするうわさを検証し、3日間、オリーブオイルで揚げたさまざまな揚げ物を食べ続けた。2日目の朝食に登場したのは1400キロカロリーのコ