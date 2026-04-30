アメリカのトランプ大統領は、ドイツに駐留しているアメリカ軍を縮小する可能性を検討していると表明しました。トランプ大統領は29日、自身のSNSに「ドイツ駐留部隊の縮小の可能性について検討・見直しを行っている」と投稿し、近く決定を下すと表明しました。トランプ大統領は前日28日にSNSで「ドイツのメルツ首相はイランが核兵器を保有しても構わないと考えている」と投稿し、「彼は自分が何を言っているかも分かっていない！」