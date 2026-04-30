七宝みそや醤油などを展開する愛知県あま市の佐藤醸造は4月11日、本社敷地内の直売所「あまの蔵」と高級食パン専門店「海部のくちどけ」のオープン5周年を記念した感謝祭を開催した。創業150年を超え、昔ながらの木桶仕込みにこだわり、大豆と塩と水だけで作る「七宝みそ」で加熱殺菌していない蔵出しの生みそなど、さらに多くの人たちに味わってもらいたいと21年に店舗を出店。地域の人たちを中心に愛されてきた。6代目当主