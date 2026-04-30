「補償を受けられる方に、損害賠償責任がない場合」の意味とは任意で加入する自動車保険でまず重視される補償内容は、対人と対物に関する補償でしょう。ほとんどのユーザーは無制限で補償される内容で契約し、もし事故が発生した場合には、当事者に代わって保険会社が示談交渉に応じてくれると安心しているはずです。【よく見て！】これが「保険会社が手を引く」ケースです（画像）ある保険会社のパンフレットには、大きな文字