３０日の午前６時２０分ごろ、山形県山辺町近江地区から、大塚、要害地区にかけてクマ１頭の目撃情報がありました。 これまでに人的・物的被害は確認されていないということですが、クマが付近に潜んでいる可能性があるため、付近に住んでいる人や通行する人は十分に注意する必要があります。 なお警察は、「クマを発見した際は不用意に近づくことなく速やかに行政機関に連絡するか、110番通報をお願いします」と呼びかけていま