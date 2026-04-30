タレント、グラビアアイドルの沢地優佳（51）が29日、インスタグラムを更新。千葉県富津岬を訪れたことを報告した。沢地は「日本の千葉県にある富津の展望台静かな場所に海の音を聞きながら曇り空でも解放的に過ごせましたたまには思い切りはしゃいでみる」とつづり、展望台での姿を動画で投稿した。沢地は白いキャミソール姿で、たわわなバストを強調。階段を下りるたびに、バストが大きく揺れている。続けて「今の季節はアサ