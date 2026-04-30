歌手ジャネット・ジャクソン（59）が29日、インスタグラムを更新。ガールズグループHANAのメンバーとのショットを披露した。ジャクソンは「6月17日、名古屋のステージにHANAが参加することを発表でき、幸せです（和訳）」と英語でコメントし、NAHAのメンバーと並んだ、白黒の動画をアップした。この投稿にフォロワーからは「美しすぎます」「素晴らしいみんな大好き」「待ちきれない!」とコメントが寄せられている。HANAは6月17