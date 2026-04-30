元NHK宇都宮キャスターで、現在フリーアナウンサーの羽生みな美（28）が29日、インスタグラムを更新。aespaのライブに初参戦したことを報告した。羽生アナは「aespaのライブに初参戦してきましたみんな超美女で日本語たくさん喋ってくれて可愛くて、パフォーマンスはかっこよくて最高だった」とライブの感想をつづり、当日の写真をアップした。羽生アナは黒いミニ丈のプリーツスカートを着用。うちわや応援グッズを手にし、ライ