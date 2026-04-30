FC東京は30日、DFバングーナガンデ佳史扶の負傷について発表した。発表によると、バングーナガンデ佳史扶は今月22日に行われた練習中に負傷。チームドクターの診察を受けた結果、左大腿直筋肉離れと診断されたという。なお。離脱期間は明らかになっていない。現在24歳のバングーナガンデ佳史扶はFC東京の育成組織出身で、2020年よりトップチームに昇格。明治安田J1百年構想リーグではここまで3試合に出場していた。