石田ゆり子（56）が29日までにインスタグラムを更新。トレーニング動画をアップした。石田は「関節のストレッチと背中のストレッチ。筋トレとストレッチは必ず同時進行です」とコメントし、その姿を動画で投稿。足を大きく開いてのストレッチと、バランスボールを用いたストレッチの様子を披露している。続けて「呼吸を止めずに、しなやかに伸ばす。ぺたん、と床に着く日は来るのか。でも無理して伸ばすと痛めるので程よいところで