アトレティコ・マドリードは29日、チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝ファーストレグでアーセナルと対戦し、1−1で引き分けた。試合後、アトレティコ・マドリードのキャプテンを務める元スペイン代表MFコケが、『モビスタール・プルス』を通して試合を振り返った。10年ぶりのCLファイナル進出、そして悲願の“ビッグイヤー”獲得を目論むアトレティコ・マドリードが、今季のCLでここまで無敗のアーセナルを本拠地『エスタディ