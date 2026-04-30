静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が29日までに、インスタグラムを更新。近影をアップした。佐々木アナは「雨上がりの藤が、艶やかで美しかった日夜桜といえど、『夜藤』は聞いた事がありませんが、静寂のなかに佇む夜の藤棚もまた幻想的ですね」とコメント。美しい藤棚の写真や、自身の写真を投稿。佐々木アナは白いトップスの上から小さなバッグを斜めがけにしており、バッグのストラップが谷間に食い込んでいる。続けて