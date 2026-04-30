タレントで実業家の紗栄子（39）が30日までに自身のインスタグラムを更新。人気アイドルとの2ショットを公開した。「最近の私たち」と書き出した紗栄子。オフショットを複数アップした。中には「M!LK」曽野舜太との2ショットや、話題の“滅ポーズ”も。ファンからは「滅ポーズたまらん」「かわいい」「さすがのスタイル」「神スタイルで美しい」「紗栄子さん可愛い」などのコメントが寄せられた。